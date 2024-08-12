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11:40, 12 августа 2024 года Актер Дмитрий Дюжев побывал в Орле Областной центр стал площадкой для записи программы.



Фото: Леонид Музалевский

Известный актер Дмитрий Дюжев 11 августа побывал в Орле. В областном центре Дюжев записывал один из выпусков новой программы. Серийный проект посвящен военнослужащим, принимавших участие в СВО.



Героем выпуска стал ветеран СВО из Курска Владимир Харичков. Боец провел урок мужества в штабе "Единой России", сообщил спикер регионального заксобрания Леонид Музалевский. Владимир Харичков с болью воспринял происходящее в его родном регионе.



Ранее серии сняли в Чебоксарах и Туле. По задумке авторов, личный пример участников СВО даст правильный пример молодому поколению.





Сергей Силаев



