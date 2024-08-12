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14:30, 12 августа 2024 года В ОГУ имени Тургенева на бюджет зачислено уже 1250 абитуриентов В приоритете - дети участников СВО, сироты, инвалиды и призеры олимпиад.



Фото: архив

В опорном вузе региона продолжается прием на бюджетные места. Уже зачислены 1250 абитуриентов, поступавшие в рамках приоритетного этапа и отдельной квоты. К ним относятся дети участников специальной военной операции, сироты, инвалиды и победители олимпиад. В 2024 году на бюджет в Орловский государственный университет будут приняты 2382 студента. В среднем конкурс составил 5-7 человек на место, но были направления, где на место претендовало до 40 человек.





Юлия Опанасюк



