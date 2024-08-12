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10:24, 12 августа 2024 года Одноэтажные дома предпочитают строить в Орловской области Статистику представил Орелстат.



Фото: архив

Территориальный орган статистики представил данные ко Дню строителя. Согласно цифрам Орелстата, в первой половине 2024 года в регионе ввели в эксплуатацию 949 зданий, 918 из которых жилые, а 31 - нежилые. Объем строительных работ снизился на 3% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, он составил 12,3 миллиарда рублей в фактически действовавших ценах.



В эксплуатацию введено 186 тыс. м² жилых зданий и почти 75 тыс. м² нежилых. Общая площадь жилых помещений в регионе увеличилась на 3,9%, утверждают статистики.



Самыми популярными по вводу жилых домов стали одноэтажные. Такие строения возвели 567 раз, двухэтажные - 312, трехэтажные - 34. Также был построен один четырехэтажный дом и три с количеством этажей 17 и более.





Сергей Силаев



