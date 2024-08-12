На горячее питание учеников орловской школы потратят почти три миллиона рублей

Завтраками и обедами обеспечат воспитанников Знаменской школы Орловского округа.

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Средства предназначены для организации питания учеников с 1 по 11 классы в период с 2 сентября по 10 декабря. В течение этого времени ученики должны получать завтраки и обеды.

Кроме того, согласно документу для льготных категорий школьников предусмотрен дополнительный прием пищи.