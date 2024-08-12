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8:41, 12 августа 2024 года В деревне под Орлом сгорел гараж с автомобилем "Ока" Пожар случился ночью 11 августа.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В деревне Большое Думчино Мценского района произошел пожар. Загорелись деревянная хозяйственная постройка и гараж, в котором находился автомобиль "Ока". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. На место происшествия прибыли сотрудники 27-й и 10-й пожарных частей Мценского района. К счастью, никто не пострадал.



Пожарные также спасли от огня дачный дом. Причину возгорания устанавливают специалисты.





Сергей Мерцалов



