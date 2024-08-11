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10:54, 11 августа 2024 года Пострадавших и повреждений при атаке беспилотника на Орловскую область нет Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.





При атаке беспилотника на Орловскую область никто не пострадал. На земле разрушений и повреждений нет. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков. На месте происшествия работают оперативные службы.



Напомним, что в ночь на 11 августа в Орловской области был уничтожен беспилотник.



Также прошедшей ночью 14 беспилотных летательных аппаратов и четыре тактические ракеты "Точка-У" уничтожены над территорией Курской области, 16 дронов сбиты над территорией Воронежской области, три – над Белгородской областью и один над Брянской





Артем Ежаков



