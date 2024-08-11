Главная » Новости



16:00, 11 августа 2024 года В Орле суд обязал построить очистные сооружения на "Дворянке" Иск подала Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.





Суд обязал мэрию Орла организовать строительство сооружений для очистки сточных вод в районе сквера "Дворянское гнездо". Об этом рассказали в надзорном ведомстве. Иск после проверки подал природоохранный прокурор.



В рамках разбирательства известно, что подрядчик проложил ливневку для отведения стоков со стороны улицы Октябрьской и отремонтировал существующую сеть ливневой канализации с выпуском в Орлик, однако очистные сооружения сделаны не были, а решение на право использовать Орлик для сброса сточных вод через имеющиеся выпуски ливневок не выдавалось.



Решением суда чиновников обязали организовать строительство и ввод в работу очистных сооружений для обработки сточных вод с улицы Октябрьской перед их сбросом в реку.





Артем Ежаков



