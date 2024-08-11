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13:00, 11 августа 2024 года Курский "Авангард" сыграет домашние августовские матчи в Орле Команда проведет три игры на стадионе Ленина.





Курский "Авангард" сыграет домашние августовские матчи в Орле. Команда проведет три игры на стадионе Ленина. Об этом рассказали в пресс-службе команды.



В августе в графике домашних матчей у основной команды курян встречи с "Велесом" 16 августа, кубковый матч с "Орлом" 21 августа, а также игра с "Сибирью" 25 августа. Эти матчи и пройдут в Орле.





Артем Ежаков



