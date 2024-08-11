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15:00, 11 августа 2024 года
ФК "Орел" усилился защитником молодежки московской "Родины"Вадим Ролдугин может сыграть в центре и справа.
Фото: ФК "Орел"
ФК "Орел" объявил о переходе 18-летнего Вадима Ролдугина из молодежки московской "Родины". Он может сыграть центрального и правого защитника.
Воспитанник липецкого футбола. До "Родины-М" был игроком академии "Динамо", "Динамо-2", а также играл за сборную России U-15.
В "Орле" Ролдугин взял 48-й номер.
Артем Ежаков
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