Орловская "Бригада Катукова" направит 30 медиков в Курскую область
Они будут помогать коллегам в пунктах приема раненых.
Орловская "Бригада Катукова" направит 30 обученных тактической медицине дружинников в Курскую область. Они будут помогать коллегам в пунктах приема раненых. Об этом рассказал командир отрядов народной дружины Денис Орлов.
Задачами медиков будут встреча пострадавших, оказание первой помощи, эвакуация раненых и передача их врачам.
Также Орлов отдал приказ об усиленной подготовке снайперских групп "Бригады Катукова".