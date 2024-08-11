Главная » Новости



8:34, 11 августа 2024 года В Орловской области уничтожили беспилотник Об этом заявили в Минобороны РФ.





В ночь на 11 августа силами ПВО над Орловской областью уничтожен беспилотник. Об этом заявили в Минобороны РФ.



Также прошедшей ночью 14 беспилотных летательных аппаратов и четыре тактические ракеты "Точка-У" уничтожены над территорией Курской области, 16 дронов сбиты над территорией Воронежской области, три – над Белгородской областью и один над Брянской.





Артем Ежаков



