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8:34, 11 августа 2024 года В Орловской области уничтожили беспилотник Об этом заявили в Минобороны РФ. В ночь на 11 августа силами ПВО над Орловской областью уничтожен беспилотник. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Также прошедшей ночью 14 беспилотных летательных аппаратов и четыре тактические ракеты "Точка-У" уничтожены над территорией Курской области, 16 дронов сбиты над территорией Воронежской области, три – над Белгородской областью и один над Брянской. Артем Ежаков
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