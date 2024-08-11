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21:30, 10 августа 2024 года Орловщина продолжает принимать жителей Курской области Число вынужденных переселенцев в регионе приближается к тысяче.







Орловская область продолжает оказывать помощь жителям приграничных районов Курской области. Местные жители собирают продукты, одежду, предметы первой необходимости. Некоторые орловцы готовы предоставить стиральные машины и даже жилую площадь.



К середине 10 августа в Орловскую область прибыло 892 человека, 260 из них – дети. В регионе работают 38 пунктов временного размещения, семь расположены в областной столице.



– Администрация области все пункты временного размещения проехала. Собрали все вопросы, которые у жителей Курской области есть. Во взаимодействии с администрацией Курской области мы решаем все проблемы, - рассказал первый заместитель губернатора в правительстве региона Владимир Ивановский.





Анастасия Дорохова



