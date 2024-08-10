В Орле начала работу ярмарка меда

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11:02, 10 августа 2024 года
В Орле начала работу ярмарка медаОна работает на аллее перед входом в Горпарк.
Фото: скриншот из видео пресс-службы администрации Орла
В Орле 10 августа начала работу тематическая ярмарка "День меда". Участие принимают порядка 20 пасечников из Орловского округа, Свердловского, Новосильского, Малоархангельского и других районов области.
По информации пресс-службы мэрии Орла, представлены различные виды меда, прополис, цветочная пыльца, воск, свечи из воска, перга, а также хлебобулочные изделия. Здесь же можно помочь соседям из Курской области, сбор средств ведется в палатке "Своих не бросаем".
Сергей Силаев