Главная » Новости



11:02, 10 августа 2024 года В Орле начала работу ярмарка меда Она работает на аллее перед входом в Горпарк.



Фото: скриншот из видео пресс-службы администрации Орла

В Орле 10 августа начала работу тематическая ярмарка "День меда". Участие принимают порядка 20 пасечников из Орловского округа, Свердловского, Новосильского, Малоархангельского и других районов области.



По информации пресс-службы мэрии Орла, представлены различные виды меда, прополис, цветочная пыльца, воск, свечи из воска, перга, а также хлебобулочные изделия. Здесь же можно помочь соседям из Курской области, сбор средств ведется в палатке "Своих не бросаем".





Сергей Силаев



