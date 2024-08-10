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20:00, 9 августа 2024 года Орел вновь встречает и принимает жителей Курской области На поезде приехали те, кто вынужден покинуть родные дома из-за боевых действий.







На Орловщину продолжают приезжать беженцы из Курской области. 10 августа прибыл самый многочисленный состав - 185 человек. Их встретили автобусы, которые доставили людей до пунктов временного размещения.



Многие из тех, кто приехал в Орел, не ожидали оказаться здесь в качестве эвакуированных. Жители приграничных населенных пунктов покидали свои дома в спешке.



Встречают и сопровождают людей сотрудники полиции, МЧС, дружинники из "Бригады Катукова" и волонтеры. Для курян в Орле подготовили несколько пунктов приема. А завтра беженцев начнут размещать по муниципальным ПВР. На заседании регионального штаба принято решение организовать дополнительные места.



В Орловскую область из приграничных территорий уже приехали более 500 человек, из них 130 детей. Всего в ПВР сейчас находится около 900 жителей Курской области.





Татьяна Тимохина



