Супруги из Орла оказывают помощь участникам СВО

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14:25, 10 августа 2024 года
Супруги из Орла оказывают помощь участникам СВОРесторанный комплекс семьи Сиротининых стал для военных вторым домом.
Семья Сиротининых из Орла считает своим долгом помогать Родине и тем, кто ее защищает. В их заведении на объездной дороге военные - частые гости. Для них здесь придумали акции и скидки.
Семья отправляет посылки на фронт, печет булочки и хлеб для защитников. Ресторанный комплекс стал не только общим делом для Сиротининых, но и вторым домом для военных, проезжающих через наш регион для выполнения боевых задач.
Письма благодарности от бойцов регулярно приходят Наталье Сиротининой. Ее великодушие отметили и на региональном уровне, наградив медалью за помощь в проведении специальной военной операции.
В эти тяжелые дни для жителей Курской области Наталья решила, что в ее доме найдется место и для девушки с двумя маленькими детьми. Для семьи Сиротининых важно внести свой вклад в общее дело.
Александра Бахтина