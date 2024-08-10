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14:25, 10 августа 2024 года

Супруги из Орла оказывают помощь участникам СВО

Ресторанный комплекс семьи Сиротининых стал для военных вторым домом.



Семья Сиротининых из Орла считает своим долгом помогать Родине и тем, кто ее защищает. В их заведении на объездной дороге военные - частые гости. Для них здесь придумали акции и скидки.
 
Семья отправляет посылки на фронт, печет булочки и хлеб для защитников. Ресторанный комплекс стал не только общим делом для Сиротининых, но и вторым домом для военных, проезжающих через наш регион для выполнения боевых задач.
 
Письма благодарности от бойцов регулярно приходят Наталье Сиротининой. Ее великодушие отметили и на региональном уровне, наградив медалью за помощь в проведении специальной военной операции.
 
В эти тяжелые дни для жителей Курской области Наталья решила, что в ее доме найдется место и для девушки с двумя маленькими детьми. Для семьи Сиротининых важно внести свой вклад в общее дело.



Александра Бахтина
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