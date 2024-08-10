Супруги из Орла оказывают помощь участникам СВО

Ресторанный комплекс семьи Сиротининых стал для военных вторым домом.

Семья отправляет посылки на фронт, печет булочки и хлеб для защитников. Ресторанный комплекс стал не только общим делом для Сиротининых, но и вторым домом для военных, проезжающих через наш регион для выполнения боевых задач.

Письма благодарности от бойцов регулярно приходят Наталье Сиротининой. Ее великодушие отметили и на региональном уровне, наградив медалью за помощь в проведении специальной военной операции.

В эти тяжелые дни для жителей Курской области Наталья решила, что в ее доме найдется место и для девушки с двумя маленькими детьми. Для семьи Сиротининых важно внести свой вклад в общее дело.