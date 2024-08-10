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21:00, 9 августа 2024 года

Орловская область активно готовится к новому учебному году

Только в Орле специальная комиссия проверит 56 учреждений образования.



Орловская область готовится к новому учебному году. Только в Орле специальная комиссия проверит 56 образовательных учреждений. Будут оцениваться состояние кабинетов, общий ремонт, меры антитеррористической безопасности и соответствие всем санитарным требованиям.

Например, в школе № 35 был проведен косметический ремонт кабинетов, обновлены санузлы, а также отремонтированы пол и потолок в спортивном зале. В сентябре учреждение примет 540 учеников. Для ребят только лучшее - от питания до комфорта в каждом кабинете. Поэтому проверок здесь не боятся.

В первую очередь комиссия проверяет готовность школы к встрече детей. Это включает текущий ремонт, наличие всей необходимой документации, и, конечно же, антитеррористическую защищенность, которой уделяется особое внимание.

1 сентября в Орловской области откроют свои двери 328 школ и 167 дошкольных образовательных учреждений. Уже приняты без нарушений и замечаний 50% организаций. Работа комиссий продолжается и завершится 16 августа.


Владимир Маряшин
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