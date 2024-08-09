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17:15, 9 августа 2024 года В Орле пустили дополнительные автобусы для доставки курян в ПВР Из-за этого увеличатся интервалы между транспортом на трех маршрутах.



Фото: архив

В Орле в ближайшее время увеличатся интервалы между автобусами на трех маршрутах: №9, №15 и №16. С линии снято семь машин, рассказал директор "Трамвайно-троллейбусного предприятия" Игорь Косолапов.



– В этой работе днем и ночью задействованы водители и транспорт муниципального предприятия. При необходимости она будет продолжена, - сказал Косолапов.



Информацию об изменении расписания можно уточнить у диспетчера ТТП по телефону 8 (4862) 20-13-79.





Сергей Силаев



