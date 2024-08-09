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16:15, 9 августа 2024 года В реке Зуша под Орлом обнаружили тело мужчины Трагедия случилась в Новосильском районе.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В районе деревни Ямская Слобода Новосильского района местные жители обнаружили тело мужчины на поверхности воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Спасатели прибыли на место трагедии и извлекли тело из воды. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. 44-летнего мужчину искали с 4 августа 2024 года.





Сергей Мерцалов



