Орловцы могут увидеть полярное сияние

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18:30, 9 августа 2024 года
Орловцы могут увидеть полярное сияниеЭто явление связано с увеличением геомагнитной активности.
Фото: архив
В ближайшие выходные жители Орловской области могут увидеть полярное сияние. К этому явлению даже в средних широтах может привести магнитная буря, вызванная мощным солнечным штормом. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA.
Причиной штормового предупреждения стали два корональных выброса, которые произошли на Солнце 7 августа. Сейчас они направляются к Земле и
должны достичь нашей планеты 9 и 10 августа.
Геомагнитные бури классифицируются шкале G, где G5 - самый экстремальный класс, а G1 - слабый. Последнее предупреждение о геомагнитных бурях относится к классу G2.
Сергей Мерцалов