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18:30, 9 августа 2024 года Орловцы могут увидеть полярное сияние Это явление связано с увеличением геомагнитной активности.



Фото: архив

В ближайшие выходные жители Орловской области могут увидеть полярное сияние. К этому явлению даже в средних широтах может привести магнитная буря, вызванная мощным солнечным штормом. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA.



Причиной штормового предупреждения стали два корональных выброса, которые произошли на Солнце 7 августа. Сейчас они направляются к Земле и должны достичь нашей планеты 9 и 10 августа. Геомагнитные бури классифицируются шкале G, где G5 - самый экстремальный класс, а G1 - слабый. Последнее предупреждение о геомагнитных бурях относится к классу G2.





Сергей Мерцалов



