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19:00, 9 августа 2024 года Два орловских педагога вышли в финал конкурса для работников сферы допобразования Отличились Александра Ковардакова и Павел Румянцев.



Фото: департамент образования Орловской области

В финал всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" вышли педагог допобразования Дома детского творчества № 4 города Орла Александра Ковардакова и тренер-преподаватель орловской спортшколы № 1 Павел Румянцев. Об этом сообщает региональный информационный портал.

Всего на финал в Уфу поедут 90 участников из 42 регионов страны. Они поучаствуют в «Педагогическом многоборье», где будут решать сложные педагогические задачи, а также подискутируют по актуальным вопросам развития сферы дополнительного образования.





Артем Ежаков



