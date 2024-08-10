Два орловских педагога вышли в финал конкурса для работников сферы допобразования

|Главная » Новости
19:00, 9 августа 2024 года
Два орловских педагога вышли в финал конкурса для работников сферы допобразованияОтличились Александра Ковардакова и Павел Румянцев.
Фото: департамент образования Орловской области
В финал всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" вышли педагог допобразования Дома детского творчества № 4 города Орла Александра Ковардакова и тренер-преподаватель орловской спортшколы № 1 Павел Румянцев. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Всего на финал в Уфу поедут 90 участников из 42 регионов страны. Они поучаствуют в «Педагогическом многоборье», где будут решать сложные педагогические задачи, а также подискутируют по актуальным вопросам развития сферы дополнительного образования.
Артем Ежаков