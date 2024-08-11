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12:00, 11 августа 2024 года Для орловского "Титаника" ищут поставщика ламинарного бокса Закупка оборудования для медучреждения продолжается.





Для многопрофильного медицинского центра ООКБ, в народе известного как "Титаник", продолжается закупка оборудования. Объявлен поиск поставщика ламинарного бокса. Это лабораторный прибор для работы с биологическими объектами в стерильных условиях. Представляет собой шкаф, оборудованный осветителями, ультрафиолетовыми лампами и системой подачи стерильного воздуха.



Начальная цена составляет 700 тысяч рублей. Заявок ждут до 22 августа. Поставить, смонтировать и обучить персонал работе с оборудованием должны до 16 декабря 2024-го года.



Ранее на Госзакупках появился электронный аукцион на поставку 46 негатоскопов для "Титаника", двух моечно-дезинфекционных машин для хирургических инструментов и оборудования и семи моечно-дезинфицирующих машин для подкладных суден и вспомогательной посуды.





Артем Ежаков



