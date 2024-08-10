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19:30, 9 августа 2024 года На выходных на Орловщине возможны дожди Местами ожидается гроза.





Орловский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на грядущие выходные. Каких-либо существенных изменений синоптики не ждут.



10 августа ночью будет преимущественно без осадков, местами туман, а днем возможны небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов, днем от 23 до 28 градусов.



11 августа ночью местами, а днем повсеместно прогнозируются кратковременные дожди. В ночные часы столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов, днем потеплеет до 20 – 25 градусов.





Артем Ежаков



