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17:50, 9 августа 2024 года Районные больницы Орловщины пополнили почти 400 медиков Благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" удалось привлечь 288 врачей и 104 фельдшера.



Фото: архив

Почти 400 медицинских работников пришли работать в районные больницы Орловской области. Благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", инициированным президентом РФ, в регион привлекли 288 врачей и 104 фельдшера. В основном они присоединились к коллективам Плещеевской и Покровской центральных районных больниц.



Как сообщили в региональном департамете здравоохранения, с 2024 года расширился перечень медицинских работников, которые могут получить выплаты по программам. Пока действует договор, медики имеют право один раз сменить место работы, например, перейти из одной больницы Орловской области в другую.











Сергей Мерцалов



