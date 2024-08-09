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16:30, 9 августа 2024 года Двух орловцев осудят за кражу меди и латуни из локомотивного депо Всего было похищено почти 400 килограммов металла.





Двух орловцев осудят за кражу меди и латуни из локомотивного депо. Всего было похищено почти 400 килограммов металлической стружки, рассказали в линейном отделе полиции на станции "Орел".



Как следует из материалов дела, обвиняемые работали в депо, поэтому имели доступ к металлу. Его они вынесли в пять заходов, сначала складировав все на территории цеха в ящиках для инструментов, а затем вывезли на личных машинах в пункт приема металлолома. Часть похищенного полицейские нашли в гараже одного из фигурантов.





Артем Ежаков



