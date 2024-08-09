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15:30, 9 августа 2024 года Орловские шашисты завоевали дюжину медалей на турнире памяти тренера Сергея Овечкина Три награды — золотые.







В Орле состоялись всероссийские соревнования по шашкам памяти тренера Сергея Овечкина. Участие в турнире приняли порядка 100 спортсменов из 16 регионов страны.



Победители и призеры были выявлены среди шашистов до 9, 11, 17 лет, а также среди мужчин и женщин.



По итогам всех соревновательных дней в активе орловских спортсменов – 12 медалей, три из которых – золотые.





Анастасия Дорохова



