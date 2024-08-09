В Спасском-Лутовинове отменили концертную часть праздника "Яблочный спас. Накануне"
Под вопросом проведение охотничьего фестиваля "Записки охотника".
В Спасском-Лутовинове отменили концертную часть усадебного праздника "Яблочный спас. Накануне", запланированного на 18 августа. Посетителям будут предложены познавательные программы и тематические занятия, посвященные традициям Яблочного спаса. Об этом рассказали в пресс-службе музея-заповедника.
Решение принято в связи с напряженной обстановкой в Курской области и для обеспечения безопасности гостей.
Под вопросом проведение охотничьего фестиваля "Записки охотника" 24 августа. Итоговое решение примут позже.