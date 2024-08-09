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11:00, 9 августа 2024 года В Орле началась приемка школ к новому учебному году Ее уже прошли девять общеобразовательных организаций и пять учреждений допобразования.





В Орле началась приемка школ к новому учебному году. Ее уже прошли девять общеобразовательных организаций и пять учреждений допобразования, сообщили в мэрии.



Школы инспектируют представители городской администрации и различных надзорных и правоохранительных ведомств. Проверяются антитеррористическая защищенность, пожарная безопасность, состояние зданий, территорий и учебных классов, материальная и техническая базы.



Приемка продлится еще несколько дней. Все замечания должны быть устранены до начала учебного года.





Артем Ежаков



