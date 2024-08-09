Орловская певица Наталья Куприянова может претендовать на премию за вклад в дело защиты детей
Об этом Марии Семак рассказала руководитель регионального отделения Фонда Ирина Пашкова.
Российский детский фонд совместно с фондом сохранения творческого наследия Альберта Лиханова учредили премию за вклад в дело защиты детей "Совесть". От Орловской области на нее может претендовать певица Наталья Куприянова. Ее кандидатуру предложило реготделение Российского детского фонда.
О том, кто может претендовать на премию, Марии Семак рассказала руководитель регионального отделения Фонда Ирина Пашкова.