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17:00, 9 августа 2024 года Орловская певица Наталья Куприянова может претендовать на премию за вклад в дело защиты детей Об этом Марии Семак рассказала руководитель регионального отделения Фонда Ирина Пашкова.







Российский детский фонд совместно с фондом сохранения творческого наследия Альберта Лиханова учредили премию за вклад в дело защиты детей "Совесть". От Орловской области на нее может претендовать певица Наталья Куприянова. Ее кандидатуру предложило реготделение Российского детского фонда. О том, кто может претендовать на премию, Марии Семак рассказала руководитель регионального отделения Фонда Ирина Пашкова.





Мария Семак



