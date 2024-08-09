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11:30, 9 августа 2024 года Для орловского "Титаника" закупают моечно-дезинфекционные машины Приобретение оборудования для многопрофильного медицинского центра продолжается.





Для многопрофильного медицинского центра ООКБ, в народе известного как "Титаник" продолжается. На Госзакупках появились аукционы на приобретение моечно-дезинфекционных машин и моечно-дезинфекционных машин для суден. Общая сумма превышает 23 миллиона рублей. Заявок ждут до третьей декады августа.



В рамках первого соглашения закупят две моечно-дезинфекционные машины для хирургических инструментов и оборудования. Доставить и смонтировать его должны до 5 марта 2025-го года. Моечно-дезинфицирующих машин для подкладных суден и вспомогательной посуды купят семь штук. Их доставят и смонтируют до 15 марта 2025-го года.



Ранее на Госзакупках появился электронный аукцион на поставку 46 негатоскопов для "Титаника". Покупаемое оборудование нужно для просмотра на просвет сухих и мокрых черно-белых радиографических снимков.



В начале июля губернатор Андрей Клычков в интервью Анне Боевой сообщил, что на "Титаник" начинается закупка 27 единиц стройкозависимого оборудования. "До конца года поставлена задача максимально закупать оборудование", – отметил тогда глава региона.





Артем Ежаков



