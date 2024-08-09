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9:30, 9 августа 2024 года
В Орле собрали 35 литров крови для пострадавших курянДонорами стали порядка 70 человек.
В Орле собрали 35 литров крови для пострадавших курян. Донорами стали порядка 70 человек. Об этом рассказал командир отрядов народной дружины
Орловской области "Бригада Катукова" Денис Орлов.
"Хочу выразить слова искренней благодарности и признательности всем тем, кто пришел сдать кровь. Продолжаем работать, продолжаем помогать. В единстве наша сила", – отметил Орлов.
Артем Ежаков
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