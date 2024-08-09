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8:28, 9 августа 2024 года Орловская "Бригада Катукова" продляет режим повышенной готовности до особых указаний В формат круглосуточного дежурства переходят отряды БПЛА, службы медицинского и тылового обеспечения, а также волонтеры бригады.





Орловская "Бригада Катукова" продляет режим повышенной готовности до особых указаний. Об этом заявил ее командир Денис Орлов.



В формат круглосуточного дежурства переходят отряды БПЛА, службы медицинского и тылового обеспечения, а также волонтеры бригады.



Денис Орлов подчеркнул, что это "вопрос перестраховки".

"Никаких сведений о том, что возможен прорыв, силы которого смогут дойти до Орла, нет. Но если Родина прикажет, то мы готовы взять оружие для защиты нашей родной земли, нашей России, нашей Орловщины, несмотря на то, что статуса военнослужащих мы не имеем, как и льгот и денежного довольствия. Отменил медицинские и реабилитационные мероприятия, уже в субботу буду в Орле, где очно возьму командование "Бригадой Катукова" на себя", – заявил Орлов.





Артем Ежаков



