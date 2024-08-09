В Орловскую область прибыла вторая группа курян

Вынужденные переселенцы приехали в ночь на 9 августа.

Фото: Денис Орлов

Руководитель орловской "Бригады Катукова" Денис Орлов сообщил, что ночью 9 августа в регион прибыли еще 72 человека из Курской области. Их сопроводили в ПВР. Для людей организовали два места временного расселения.



По словам Орлова, людей встречали и сопровождали представители МЧС, администрации города и области. Руководил встречей лично глава региона Андрей Клычков. Напомним, что в регионе уже были размещены 77 человек из приграничных районов Курской области.