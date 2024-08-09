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8:09, 9 августа 2024 года Пострадавших и повреждений при атаке беспилотника на Орловскую область нет Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.





При атаке беспилотника на Орловскую область никто не пострадал. На земле разрушений и повреждений нет. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков. На месте происшествия работают оперативные службы.



Напомним, что в ночь на 9 августа в Орловской области был уничтожен беспилотник. БПЛА, по данным МО РФ, также уничтожили над Белгородской, Липецкой, Курской, Брянской и Воронежской областями, Крымом, а также над акваторией Черного моря. Всего за ночь над территорией РФ уничтожили 75 беспилотников.





Артем Ежаков



