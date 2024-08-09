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21:16, 8 августа 2024 года

Жители приграничных районов Курской области находят приют на Орловщине

8 августа в пансионат "Юбилейный" в Мценском районе приехали 34 человека.



Орловщина продолжает принимать жителей из приграничных районов Курской области. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что в гостинице "Русь" в Орле начал работу круглосуточный пункт приема граждан для временного размещения.

На сегодняшний день в наш регион приехали уже 77 человек. Многие были вынуждены бежать, взяв с собой только документы и самые необходимые вещи.
 
- Мы 10 лет строили огромный пруд с рыбой. У нас дома две коровы, три теленка, больше ста голов птицы. И все пришлось оставить. За это очень болит душа, - рассказала жительница села Любимовка Курской области Надежда Пискунова.
 
В мценский пансионат "Юбилейный" прибыли 34 переселенца. Здесь им обеспечат пятиразовое питание. Уже в первый день беженцам из Курской области организовали встречу с психологом, представителями соцзащиты и службы занятости.

Пункт временного размещения "Юбилейный" может принять еще 140 человек. Людей ждут, готовы им помочь и обеспечить всем необходимым. 



Татьяна Тимохина
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