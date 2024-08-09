Орловцам рассказали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

По статистике с начала года уже зарегистрировано 3 тысячи инсультов и 700 инфарктов.

Одна из причин такой ситуации - небрежное отношение людей к своему здоровью. Чтобы ее изменить, необходима системная и своевременная профилактика. О том, как это можно сделать, смотрите в сюжете Елены Литинской.