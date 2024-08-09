Орловцам рассказали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

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21:00, 8 августа 2024 года
Орловцам рассказали о профилактике сердечно-сосудистых заболеванийПо статистике с начала года уже зарегистрировано 3 тысячи инсультов и 700 инфарктов.
Заболевания сердечно-сосудистой системы по-прежнему находятся на первом месте среди причин смертности населения. С начала года уже зарегистрировано 3 тысячи случаев инсульта и 700 случаев инфаркта. К сожалению, среди пострадавших есть и молодые люди, не достигшие пенсионного возраста.
Одна из причин такой ситуации - небрежное отношение людей к своему здоровью. Чтобы ее изменить, необходима системная и своевременная профилактика. О том, как это можно сделать, смотрите в сюжете Елены Литинской.
Елена Литинская