Главная » Новости



16:45, 8 августа 2024 года Владимир Путин подписал ряд важных законов Один из них - о запрете пропаганды наркотиков в литературе.



Фото: архив

8 августа 2024 года президент России Владимир Путин подписал сразу несколько законов. Один из них - о запрете пропаганды наркотиков в СМИ и интернете, а также об условиях упоминания их в литературе и кино.



Как сообщает тг-канал "Вести", произведения не попадут под запрет, если информация о наркотиках оправдана жанром или является частью художественного замысла. Однако в таком случае они должны сопровождаться маркировкой о вреде наркотиков и о запрете их незаконного оборота.



Как следует из закона, пропаганда наркотиков в интернете повлечет уголовную ответственность вплоть до 2 лет лишения свободы. А штраф для граждан за упоминание наркотиков в литературе и искусстве без соответствующей маркировки составит до 4 тысяч рублей, для юридических лиц - до 600 тысяч рублей.



Также глава государства подписал закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют, закон о запрете треш-стримов и закон, разрешающий признавать нежелательными иностранные организации, учредителями которых выступают зарубежные госорганы.





Сергей Мерцалов



