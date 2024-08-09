пятница 9.08.2024 00:21:26 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

16:45, 8 августа 2024 года

Владимир Путин подписал ряд важных законов

Один из них - о запрете пропаганды наркотиков в литературе.

Фото: архив

8 августа 2024 года президент России Владимир Путин подписал сразу несколько законов. Один из них - о запрете пропаганды наркотиков в СМИ и интернете, а также об условиях упоминания их в литературе и кино. 

Как сообщает тг-канал "Вести", произведения не попадут под запрет, если информация о наркотиках оправдана жанром или является частью художественного замысла. Однако в таком случае они должны сопровождаться маркировкой о вреде наркотиков и о запрете их незаконного оборота.

Как следует из закона, пропаганда наркотиков в интернете повлечет уголовную ответственность вплоть до 2 лет лишения свободы. А штраф для граждан за упоминание наркотиков в литературе и искусстве без соответствующей маркировки составит до 4 тысяч рублей, для юридических лиц - до 600 тысяч рублей.

Также глава государства подписал закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют, закон о запрете треш-стримов и закон, разрешающий признавать нежелательными иностранные организации, учредителями которых выступают зарубежные госорганы.


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.