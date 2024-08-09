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19:30, 8 августа 2024 года Орловчанку оштрафовали за едва не упавшего с балкона ребенка Она заплатит 20 тысяч рублей.





Советский районный суд города Орла на 20 тысяч рублей оштрафовал женщину за едва не упавшего с балкона ребенка.



Инцидент случился 27 апреля на улице Сурена Шаумяна. Женщина оставила четырехлетнюю девочку одну в квартире и ушла по своим делам.



Предоставленный сам себе ребенок оказался на деревянном карнизе балкона. Девочку спасли сотрудники МЧС.





Артем Ежаков



