В Орловской области отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота
Ранее очаг нашли в Кромском районе.
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В Орловской области отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Приказ подписан начальником регионального управления ветеринарии Алексеем Максимовским.
Очаг подтвердился на ферме в поселке Кромском в начале июля. Территория в радиусе километра была признана неблагополучным пунктом. Для борьбы с распространением болезни были установлены ограничительные меры, такие как запрет вывоза животных, посещения территории очага посторонними и так далее.