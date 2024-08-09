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20:00, 8 августа 2024 года В Орловской области отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота Ранее очаг нашли в Кромском районе.



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В Орловской области отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Приказ подписан начальником регионального управления ветеринарии Алексеем Максимовским.



Очаг подтвердился на ферме в поселке Кромском в начале июля. Территория в радиусе километра была признана неблагополучным пунктом. Для борьбы с распространением болезни были установлены ограничительные меры, такие как запрет вывоза животных, посещения территории очага посторонними и так далее.





Артем Ежаков



