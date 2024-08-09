Главная » Новости



14:00, 9 августа 2024 года В трех школах Орловского округа откроются "Точки роста" Образовательные центры начнут работу в новом учебном году.



Фото: соцсети Романа Жукова

В новом учебном году в трех школах Орловского муниципального округа заработают центры естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". Работа начнется на базе Платоновской, Путимецкой и Полозодворской школ, сообщил глава округа Роман Жуков.



Кабинеты центра уже готовы принять учеников. В 2024 году на ремонт и покупку мебели в классах "Точка роста" выделили порядка четырех миллионов рублей из бюджета округа. Помимо этого, обновленное оборудование поставят в Карповскую школу.



"Точки роста" - специализированные образовательные центры, которые создаются на базе школ. Благодаря им дети изучают как основные общеобразовательные программы, так и дополнительные.





Сергей Силаев



