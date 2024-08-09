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20:30, 8 августа 2024 года В Орловской области поймали огромного толстолобика Рыбу весом 16 килограммов из водоема вытащил житель Ливенского района Валерий Лебедев.



Фото: тг-канал "Уездный город"

7 августа в Ключевском водохранилище Ливенского района удалось поймать огромного толстолобика. Вес рыбы составил 16 килограммов.



Удача улыбнулась Валерию Лебедеву - именно он стал обладателем рекордного улова. Об этом сообщает тг-канал "Уездный город".



Толстолобики могут вырастать до одного метра в длину, а их средний вес составляет от 20 до 35 килограммов. Однако иногда встречаются особи, которые весят более 50 килограммов.





Сергей Мерцалов



