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16:30, 8 августа 2024 года

В Орле запланированы точечные отключения горячей воды

Неудобства связаны с работой на котельных.


В Орле запланированы точечные отключения горячей воды. Неудобства связаны с работой на котельных. График отключений публикует мэрия.

До 17:00 11 августа запланировано отключение горячей воды по адресам:

• Наугорское шоссе, 23, 25;
• Щепная пл., 16;
• Грузовая, 119, 121, 123;
• Привокзальная, 28 "Б".

До 21:00 20 августа запланировано отключение горячей воды по адресам:

• ул. Р. Люксембург, 49;
• ул. Черкасская, 32, 36, 38, 45;
• ул. Гагарина, 35.

До 17:00 15 августа запланировано отключение горячей воды по адресам:

• ул. Набережная Дубровинского, 76, 86, 88, 90, 92, 94, 96;
• ул. Покровская, 20, 28, 32;
• ул. Советская, 15, 17, 19, 25, 30, 41, 43, 51;
• ул. Революции, 7, 9, 11;
• ул. Степана Разина, 14, 16, 13;
• ул. Матросова, 46, 48, 50, 52, 56, 48а;
• ул. Полесская, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
• ул. Пролетарская гора, 1, 7;
• ул. Октябрьская, 52.

Также до 15 августа горячую воду не получают потребители Орловской ТЭЦ.



Артем Ежаков
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