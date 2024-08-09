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18:00, 8 августа 2024 года

Орловские дайверы совместно с РАН раскрывают тайны затонувшего на Ладоге судна

Предположительно, его построили на исходе XIX-го века.



В июне 2024-го года орловские дайверы на 35-ти метровой глубине обнаружили судно, предположительно, построенное в конце XIX-го века.

В составе научной экспедиции с центром подводного археологического наследия института археологии РАН клуб «Диво» работает впервые.
Олег Шабуня, подводный оператор, участник исследовательского проекта 1XPEDITION: "На каждом брифинге сотрудник РАН выдает техзадание, место экспромтам не остается. Например, сделать замер, растянуть мерную рулетку, на глубине это непростая задача".
Буксирное устройство позволяет предположить, что судно было грузопассажирским. Убранство корабля дайверы задокументировали научным образом.
 
Айвар Степанов, научный сотрудник центра подводного археологического наследия института археологии РАН: "Там, например, есть шведские кирпичи, шведская раковина – все это характерно для Российской империи".
В рамках экспедиции поставленные задачи выполнены более чем на 80%. Впереди – работа в архивах. Полученные данные позволят максимально точно идентифицировать находку и узнать судьбу судна.


Юлия Опанасюк
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