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19:00, 8 августа 2024 года

В Орле переиздали книгу о "дедушке советского спецназа"

Она называется "Илья Старинов: Судьба во время эпохи".



В Орле вышла книга о легендарном разведчике-диверсанте Илье Старинове, которого называют "дедушкой советского спецназа". Это уже четвертое издание, так как для автора Павла Меркулова открылись архивы, которые долгое время были засекречены. Собранные материалы легли в основу четырехтомного издания под названием "Илья Старинов: Судьба во время эпохи".
 
Первая книга рассказывает о детстве и юности Старинова, а также о том, как он пришел к саперному делу. Вторая и третья книги содержат подборку архивных материалов, собранных за долгие годы. Документами поделились Центральный архив ФСБ и управление ФСБ по Орловской области.
 
Илья Старинов разработал знаменитые мины, которые используются спецподразделениями по всему миру. Он прослужил своей Родине 62 года и является автором трех секретных учебников по диверсионному делу. Легендарный разведчик-диверсант ушел из жизни в 2000 году, но его жизнь продолжает вдохновлять современное поколение.



Елена Степовая
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