Главная » Новости



17:00, 8 августа 2024 года Орловцам представили уникальные автоэкспонаты Выставка "Динамика" прошла в самом центре областной столицы.







В Орле состоялся фестиваль авто- и мотокультуры "Динамика". На площади Ленина разместились более сотни экспонатов от ретро до самых современных представителей автомобиле- и мотостроения.



Многие из автоэкспонатов живут активную жизнь – снимаются в клипах, принимают участие в соревнованиях.





Анастасия Дорохова



