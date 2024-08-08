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15:51, 8 августа 2024 года

В Орле перенесен благотворительный забег "ПоБерегу"

Ориентировочно он состоится в конце августа – начале сентября.



Из-за боев на курской границе благотворительный забег "ПоБерегу", который был запланирован в Орле на 10 августа, переносится.

Взносы за участие можно вернуть в Орловском социальном кластере или оставить до забега. Предположительно, он должен пройти в конце августа или в начале сентября. Уже зарегистрировано почти 2000 благобегунов.

Также на Лескова, 22 (в Орловском социальном кластере) решено открыть пункт приема материальной помощи для курян.
Валерия Клычкова, попечитель Фонда поддержки семейно-ориентированных инициатив "Орловский социальный кластер": "Список мы вывесим у себя на странице, в СМИ и на сайте, пожалуйста приходите. Все, кто завтра, а может уже и сегодня, будут приносить благотворительную помощь, Орловский социальный кластер и забег "ПоБерегу" будет дарить футболку за участие в благотворительности".
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