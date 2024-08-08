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11:02, 8 августа 2024 года Орловская область приняла почти 80 жителей курского приграничья В регионе готово порядка 300 мест в пунктах временного размещения.





Орловская область приняла 77 жителей курского приграничья, они находятся в ПВР. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Сейчас в регионе подготовлено 233 места в областных и муниципальных пунктах временного размещения, еще 78 мест находятся в резерве.



7 августа в ливенской гостинице "Кавказ" разместили 20 человек. 8 августа приехали еще девять человек, которых приняли в ПВР "Юбилейный". Позже прибыли еще 12 человек, их разместили в ПВР в Мценском районе.





Артем Ежаков



