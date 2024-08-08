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13:00, 8 августа 2024 года

Строительство дороги на улице Орловских партизан намерены закончить в 2024-м году

Об этом заявил мэр Юрий Парахин после визита на объект.


В Орле продолжается реконструкция и строительство участка дороги по улице Орловских партизан. Ход работ проверил мэр Юрий Парахин.
По словам градоначальника, строительство планируется завершить в 2024-м году. Впереди у рабочих укладка верхнего слоя асфальта.
"Общая ширина дороги составит 11 метров — это две полосы движения с тротуарами по обеим сторонам и освещением. Протяженность участка – более 760 метров. Перед каждой многоэтажкой, а также в районе спортплощадок предусмотрены искусственные неровности", – заявил мэр.
Напомним, что возвести новую дорогу по улице Орловских партизан на участке от Московского шоссе до улицы Космонавтов планировали в декабре 2023-го года. В середине апреля 2024-го года стало известно, что работы на объекте возобновились.


Артем Ежаков
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