В Орловской области зарегистрировали почти две тысячи юрлиц и предпринимателей

Такова статистика за первое полугодие 2024-го года.

В Орловской области за первое полугодие 2024-го года зарегистрировали без малого две тысячи новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Такие данные предоставили в УФНС России по региону.



Как отмечают в ведомстве, сейчас документы для регистрации бизнеса можно направить без посещения налогового органа. Для этого используется онлайн-сервис ФНС "Государственная онлайн-регистрация бизнеса". Платить госпошлину в таком случае не нужно.



Помимо этого, для индивидуальных предпринимателей и юрлиц есть возможность вносить изменения в ЕГРИП и ЕГРЮЛ. Сервис сам формирует заявление, после чего направляет документы в регистрирующий орган.