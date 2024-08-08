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12:22, 8 августа 2024 года В Орле виновнику "пьяного" ДТП заменили условный срок на реальный Пересмотра приговора добилась прокуратура.





Орловский областной суд изменил приговор виновнику ДТП, из-за которого тяжкий вред здоровью получил другой водитель. Суд первой инстанции назначил мужчине, бывшему в момент аварии пьяным, три года условно с годовым запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.



В прокуратуре с вердиктом не согласились и обжаловали решение. Апелляция стала на сторону надзорного ведомства и отправила мужчину в колонию-поселение на те же три года.





Артем Ежаков



