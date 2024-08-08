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9:30, 8 августа 2024 года Казанской иконе Божией Матери в Орле поклонились больше 19 тысяч человек Святыня пробыла в Свято-Успенском соборе с 5 по 7 августа.





Казанской иконе Божией Матери в Орле поклонились больше 19 тысяч человек. Об этом сообщили в Орловской митрополии. Святыня пробыла в Свято-Успенском соборе с 5 по 7 августа.



Икона находилась в Орле в рамках Всероссийского молебна о Победе. Уже 8 августа она должна прибыть в Тулу.





Артем Ежаков



